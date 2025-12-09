Эксперт рассказала, как зимний ужин влияет на сон и самочувствие

Специалист советует отказаться от сладкого и алкоголя в вечернее время.

Фото создано при помощи ИИ

Диетолог Валентина Палаццо рассказала, что в зимний период важно менять пищевые привычки. Она объяснила, какое время для ужина считается наиболее подходящим зимой.

По словам Палаццо, в зимний период ужинать стоит не позже 19:00. Она объяснила, что с наступлением холодов организм раньше начинает вырабатывать мелатонин - гормон сна, поскольку человеку не хватает солнечного света.

- Откладывая ужин, мы заставляем организм начинать пищеварение как раз в тот момент, когда его внутренняя система начинает готовиться к отдыху. Из-за этого поздний ужин приводит к беспокойному сну, тяжести в животе, повышенной раздражительности и усталости на следующий день, - цитирует слова эксперта издание La Razon.

Она добавила, что по вечерам особенно важно отказаться от сладкого и алкоголя. По словам Палаццо, идеальный ужин должен включать нежирные источники белка, отварные овощи и небольшое количество сложных углеводов.