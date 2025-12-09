В Омске продолжат держаться крепкие морозы

Синоптики предупреждают о гололедице.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 9 декабря, в Омске и области сохранится морозная погода с переменной облачностью и осадками.

Днем температура составит -19…-24 °C, местами опускаясь до -29 °C. В отдельных районах возможен небольшой снег, на дорогах - изморозь и гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти.

Ночью на 10 декабря морозы усилятся: прогнозируется -22…-27 °C, в отдельных районах температура может опуститься до -29…-34 °C. Существенных осадков не ожидается, но на дорогах местами сохранится гололедица. Ветер северный, 3–8 м/с, давление продолжит повышаться.