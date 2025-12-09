Омская кофейня Coffee Anytime – теперь в Питере!

Первая кофейня Coffee Anytime в Санкт-Петербурге
Спешим поделиться новостью – открылась первая кофейня Coffee Anytime в Санкт-Петербурге.
Бренд-менеджер Coffee Anytime Арина Ильиных и руководитель PR-службы группы компаний BASE Виктория Янченко рассказали, что нашли первого партнера по франшизе, который имеет необходимые ресурсы для соблюдения всех критериев для открытия. Ведь главное, чтобы новая кофейня соответствовала самым высоким стандартам качества и сервиса.
Команда Coffee Anytime
Вкусно и с душой готовим для Вас прямо здесь, в кофейне, на нашей фабрике-кухне!
– Кофейня располагается в центре Северной столицы, рядом с Владимирским собором и театром им. Ленсовета (буквально в 1-й минуте от станций метро «Владимирская» и «Достоевская»). Общая площадь – 550 кв. м. Из них 200 кв. м – просторная кофейня на 80 посадочных мест, а 350 кв. м – собственная фабрика-кухня! Вкусно и с душой готовим для Вас прямо здесь, в кофейне, на нашей фабрике-кухне! – рассказывает Виктория Янченко.
– Помимо так полюбившихся омичам эклеров, круассанов, сэндвичей, а также разнообразных сытных и сладких позиций от собственной фабрики-кухни, для гостей Coffee Anytime в Питере – огромное меню завтраков и обедов, действующее до позднего вечера. А еще здесь пицца! И конечно же, самое главное – любимый кофе! – комментирует Арина Ильиных.
Огромное меню завтраков и обедов, действующее до позднего вечера. А еще – здесь пицца!
– В новой кофейне большие панорамные окна и много света, любимый кофе и вкусное настроение, сервис с максимальной гостецентричностью, стильный интерьер и теплая дружеская атмосфера кофейни родного города. Спасибо, что выбираете Coffee Anytime! До встречи в Санкт-Петербурге! – подытожила Виктория Янченко.
Новогодняя атмосфера в кофейне Coffee Anytime в Санкт-Петербурге
ООО «Вкусно 55». ИНН 5503276244. Реклама