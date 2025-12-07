В Омске реанимировали историческое здание кинотеатра «Пионер»

Памятник архитектуры восстановили с сохранением исторического фасада и лепного декора.

В Омске реконструировали здание бывшего кинотеатра «Пионер» на улице Лермонтова – памятник архитектуры, который более двух десятилетий находился в аварийном состоянии. Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры Омской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, работы начались в 2020 году. Под контролем регионального министерства культуры были восстановлены фасад и кровля, усилен фундамент и внутренние конструкции. Лепной декор стен, колонн и потолков вернули к первоначальному виду, а территорию вокруг здания благоустроили.

Отметим, что изначально дом являлся гостиницей для заречных торговцев. Со временем здание меняло свое назначение: здесь располагались суд, коммерческий клуб, рабочий клуб и в конце концов кинотеатр «Пионер». До революции здесь ежегодно проходило до 40 спектаклей, танцевальные вечера и маскарады. А в 1915 году поэт Константин Бальмонт провел лекцию и читал свои стихи.

Напомним, что в 2002 году здание закрыли из-за аварийного состояния. В 2008 году разобрали все пристройки, в том числе зал кинотеатра «Пионер», а само здание законсервировали.