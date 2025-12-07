Мужчина пострадал в крупном пожаре в Омской области

Четверо жильцов смогли покинуть здание самостоятельно.

Фото: t.me/mchs_omsk

Вчера, 6 декабря, в 23:51 в деревне Мамешево Знаменского района загорелся двухквартирный дом вместе с хозяйственными постройками.

Пожарные вместе с добровольной пожарной командой ликвидировали огонь на площади 157 кв. м. Для тушения привлекли пять сотрудников МЧС России и две единицы техники.

Четыре человека самостоятельно смогли покинуть жилье еще до прибытия пожарных. Однако в результате пожара пострадал мужчина.

Открытое горение ликвидировали в 00:55. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины возгорания.