Суши за золото: омич попал в ловушку опытной интернет-мошенницы

Девушка похитила золотую цепочку и вымогала деньги за ее возврат.

26-летний житель Октябрьского округа обратился в полицию с заявлением о краже золотой цепочки стоимостью 80 000 рублей. Мужчина рассказал, что познакомился с девушкой через соцсети, встретился с ней и провел время в своем автомобиле. Вернувшись домой, он обнаружил пропажу украшения.

При контакте с новой знакомой она призналась, что цепочка у нее, и пообещала вернуть ее, потребовав оплатить суши и такси. Мужчина перевел 6 000 рублей, но на встречу женщина так и не явилась.

Сотрудники полиции задержали 26-летнюю жительницу Ленинского округа, ранее неоднократно судимую за имущественные преступления. Женщина призналась, что похищенное украшение она сдала в ломбард за 46 000 рублей и возвращать его не собиралась.

По данным следствия, дознаватель возбудил уголовные дела по частям 1 статей 158 («Кража») и 159 («Мошенничество») УК РФ.