·Общество

В Омске на мосту у Телецентра введут реверсивное движение сразу по трем полосам

Подготовка к ремонту второй половины моста уже идет.

Во время ремонта второй половины моста у Телецентра движение организуют по трем полосам в реверсивном режиме. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщил в студии ГТРК «Иртыш» глава департамента транспорта Омска Вадим Кормилец.

– Подготовительная работа ведется. Ждем окончательное назначение даты готовности изменения и приступаем к реализации. Я думаю, что сделать это нужно будет, безусловно, на выходные дни. Потому что снижен трафик в выходные дни, это меньше, скажем так, ударит по омичам, по водителям и по пассажирам, – отметил директор дептранса.

Схема организации движения уже утверждена. Кроме реверсивного движения, на подъездах с проспекта Мира и улицы Заозерной установят дополнительный светофор. Точная дата начала работ пока неизвестна.

