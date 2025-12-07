Омск-Информ
Омский «Авангард» проверит на прочность московский «Спартак»

Команды впервые встретятся в этом сезоне.

Сегодня, 7 декабря, омский «Авангард» сыграет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Соперником омичей станет московский «Спартак». Игра пройдет на «G-Drive Арене».

В этом сезоне команды еще не играли между собой. За всю историю КХЛ они провели 32 встречи: «Авангард» одержал 20 побед, а «Спартак» – 12. В прошлом регулярном чемпионате соперники встречались дважды: сначала со счетом 6:5 выиграли «красно-белые», а затем «ястребы» взяли реванш – 5:1.

Напомним, что в последнем матче с ХК «Сочи» омский «Авангард» выиграл со счетом 5:2. Сегодня вечером станет ясно, сможет ли команда закрепить успех и одержать третью победу подряд. Игра начнется в 19:30 по омскому времени.

