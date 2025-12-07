В Омске запретят алкоголь и энергетики на новогодних гуляньях

Об этом сообщили в администрации города.

@GigaChat

В Омске на городских мероприятиях, посвященных встрече Нового года и празднованию Рождества, запретят продажу алкогольной продукции и энергетических напитков. Такое требование закреплено в постановлении мэрии, подписанном главой города Сергеем Шелестом. Ограничение введено в соответствии с региональными нормами и направлено на обеспечение безопасности во время массовых гуляний.

Под запрет попадет открытие Главной городской елки, которое состоится 28 декабря в Омской крепости: приобрести алкоголь и энергетики будет нельзя с 13:00 до 18:00.

Аналогичные ограничения будут также действовать в крепости в ночь с 31 декабря на 1 января – с 23:30 до 03:00, когда здесь пройдут основные новогодние мероприятия и покажут обращение президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, продажа алкоголя и энергетиков для омичей будет ограничена в парках Советский и 30-летия ВЛКСМ. Там запрет будет действовать ежедневно со 2 по 11 января – с 15:00 до 17:00.