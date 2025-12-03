Омск снова накроет снегом

Ночью ожидаются осадки.

omskinform.ru

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 3 декабря, в Омске и регионе будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки и гололед.

Днем температура воздуха установится в районе –3…+2 °C. Ожидаются небольшие осадки. Также синоптики предсказали гололедицу на дорогах в некоторых районах. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Атмосферное давление будет падать.

В ночь на четверг, 4 декабря, температура воздуха установится в районе –1…–6 °C, при прояснении прогнозируют похолодание до –11 °C. Возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер поменяет направление на западное, северо-западное, но скорость не изменится. Атмосферное давление будет падать.