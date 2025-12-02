Омские организаторы концертов не хотят работать с Долиной

Агентство опасается повторения истории, но не с квартирой, а с гонораром.

Омское концертное агентство «Сибирь Промо» отреагировало на «квартирный» скандал певицы Ларисы Долиной. Организаторы отказываются продавать билеты на концерт певицы.

Коммерсанты опасаются повторения схемы, на этот раз с гонораром.

– Можно выслать артистке гонорар, а она, «не отдавая отчета своим действиям», отдаст его мошенникам и потребует оплатить его заново, – привели пример в агентстве.

Отметим, что география концертов Долиной охватывает города Центральной России. Певица пока не собирается ехать в Омск. Сама же «Сибирь Промо» занимается продажей билетов на театральные постановки в Омске и Кургане, сказано на их сайте.

Напомним, что Лариса Долина «стала жертвой мошеннической схемы» при продаже своей квартиры. Впоследствии певица смогла добиться возврата недвижимости через суд. А покупательница потеряла и жилье, и уплаченные деньги.

Такие действия называют в народе «бабушкиными схемами». Недвижимость, проданная добросовестному покупателю, нередко оказывается возвращена обратно продавцу через суды. Которые признают сделку недействительной на основании заявлений владельцев квартир о влиянии мошеннических манипуляций. Покупателям возвращаются деньги, но вот права на жилье и нервы уже не восстановить.