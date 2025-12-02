Омск-Информ
·Общество

Омскую область накроет густой туман

Днем воздух прогреется до +2 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 2 декабря, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –3...+2 °C.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. В отдельных районах возможен туман. Местами на дорогах ожидается сильная гололедица. Атмосферное давление будет слабо расти.

Ближе к ночи немного похолодает. Столбик термометра опустится до –2...–7 °C. Местами пройдет небольшой снег. Скорость юго-западного ветра составит 7–12 м/с. Местами ожидаются гололедные явления и сильная гололедица на дорогах. Атмосферное давление будет падать.

