·Политика

В омской партии назначили руководителя

Владимир Гуселетов вновь возглавил региональное отделение «Справедливой России – За правду».

На отчетно-выборной конференции омской «Справедливой России – За правду» делегаты выбрали нового руководителя. Большинство голосов набрал Владимир Гуселетов, и теперь он возглавит региональное отделение. Его кандидатуру заранее единогласно одобрил Президиум Центрального совета партии, в том числе председатель Сергей Миронов и омские делегаты.

– Принимая эстафету лидерства, я опираюсь на свой опыт работы в отделении. Задачи, которые поставил Сергей Михайлович Миронов, действительно амбициозные: развитие региональной организации и рост ее известности. Главная цель – успешно пройти выборы в Законодательное собрание Омской области в 2026 году и укрепить наши позиции на всех уровнях власти, – отметил руководитель.

Напомним, что он уже руководил омским отделением «Справедливой России» с 2012 по 2018 год. Сейчас Гуселетов – депутат Заксобрания Омской области, ранее он также был избран в городской совет Омска.

