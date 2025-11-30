Средняя зарплата омичей выросла до 72 тысяч рублей

Названы самые высокооплачиваемые отрасли. И места, где больших денег ждать не стоит.

omskinform.ru В Омскстате обновили информацию о средних зарплатах жителей региона. Согласно последним данным, оплата труда омичей достигла 72,08 тыс. рублей. Рост по сравнению с августом составил 6,3 %.

При этом заработки в третьем квартале снизились почти на 5 % по сравнению со вторым кварталом.

В целом средняя зарплата в регионе с начала года составила 70,455 тыс. рублей.

Однако в разбивке по отраслям зарплаты выглядят не столь внушительно. Так, на производстве одежды платят 24,4 тыс. рублей в месяц, на производстве кожи и изделий из кожи – 31,5 тыс. рублей, на производстве текстильных изделий – 32,9 тыс. рублей, на обработке древесины и производстве мебели – 35,2 тыс. рублей.

Гораздо выгоднее трудиться в сферах, связанных с производством автомобилей и комплектующих к ним.

Больше 100 тыс. рублей зарабатывают в месяц финансисты и страховщики, 100,5 тыс. рублей. Производители химических веществ и химических продуктов – 101,5 тыс. рублей, автотранспортных средств – 101,9 тыс. рублей, у ремонтников машин и оборудования – 114,8 тыс. рублей. Абсолютными рекордсменами стали производители кокса и нефтепродуктов с заработком 177,4 тыс. рублей.