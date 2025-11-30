Количество осадков и погода пока не позволяют сделать качественное покрытие.

@GigaChat В Омске перенесли открытие популярного катка на проспекте Королева. Причиной этому стали неустойчивая погода и отсутствие снежного покрова. Организаторы объяснили это в обтекаемой форме.

– Знаем, как вы ждете момента, когда можно будет надеть коньки и выйти на лед. Мы сами этого очень хотим, но открыть каток раньше, чем он будет готов, не можем, – указано в сообщении. – К сожалению, открытие переносится на конец следующей недели по причинам, которые не зависят от нас. Сейчас мы завершаем подготовку и ждем условий, при которых лед будет ровным, безопасным и комфортным для катания.

Точная дата открытия пока не называется. Первоначально планировалось открыть каток 29 ноября. На сегодня в Омске не появилось ни одной такой локации – погодные условия пока не позволяют.