Уволившимся с работы омичам в декабре пересчитают пенсию

С 1 декабря в России повысят пенсии пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, и тем, кто завершил трудовую деятельность, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

– Увеличение пенсий ждет тех, у кого в этом месяце (ноябре – РИА «Омск-информ») возникло право на перерасчет. Это касается, в частности, тех, кому исполнилось 80 лет, кто уволился с работы или кому установили первую группу инвалидности, – сказал Нилов в комментарии агентству «РИА Новости».

Депутат пояснил, что у россиян, которым в ноябре исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет до 17 815 рублей. Также им дополнительно положена надбавка за уход: 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей – для получателей государственной.

Что касается граждан, завершивших трудовую деятельность в ноябре, то с декабря им будет произведен перерасчет пенсий. Подавать заявление в Социальный фонд РФ не требуется, поскольку всю необходимую информацию передает бывший работодатель. Если данные поступят с задержкой, недополученные средства будут выплачены позже отдельной доплатой.