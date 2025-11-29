В Омске будут делать ультрасовременные протезы для ветеранов СВО

Центр высокотехнологичного протезирования планирует изготавливать до 700 изделий в год, включая спортивные модели.

Фото: Сергей Мельников

Открывшийся накануне в Омске Центр высокотехнологичного протезирования будет изготавливать до 700 высокофункциональных моделей протезов в год, включая спортивные модели, сообщили в правительстве региона.

Учреждение является филиалом Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО, входит в госкорпорацию «Ростех»). Комплексную реабилитацию в центре будут проходить ветераны СВО из Омской, Тюменской, Томской и Курганской областей. Им будет предоставляться полный цикл услуг – от диагностики и подготовки к протезированию до изготовления индивидуальных изделий, психологической помощи и реабилитации. Проект реализуется совместно с фондом «Защитники Отечества» и является одним из приоритетных направлений народной программы партии «Единая Россия».

Фото: Сергей Мельников

– Специалисты центра будут производить функциональные протезы нижних и верхних конечностей, в том числе спортивные протезы для наших героев, – сказала в ходе церемонии открытия замминистра обороны РФ, председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. – Такие реабилитационные центры уже создаются, ведущие протезные предприятия открывают филиалы. Наша цель – вернуть человеку возможность жить полноценно там, где его дом, его семья и его будущее.

Строительство центра началось в 2024 году, общий объем инвестиций в проект составил более 400 млн рублей.

Фото: Сергей Мельников

– Здесь создана система, которая не просто возвращает людям возможность двигаться, но и позволяет им уверенно строить дальнейшую жизнь. Для жителей Сибири и Урала это принципиально новый уровень доступности реабилитации. Мы рассматриваем этот центр как важнейший элемент поддержки наших защитников и всех пациентов, которым требуется специализированное восстановление, – отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Омский филиал ЦИТО ориентирован на изготовление до 700 высокофункциональных протезов в год, включая спортивные модели. Они прочные, обеспечивают широкий диапазон движений и устойчивость к нагрузкам, что позволяет ветеранам быстрее возвращаться к активной деятельности, в том числе заниматься спортом.

– Филиалы ЦИТО позволят бойцам с тяжелыми ранениями проходить реабилитацию в своем родном городе и даже заниматься спортом. По нашим данным, более 70 % пациентов ЦИТО из числа военнослужащих после протезирования и курса реабилитации включают спорт в свою повседневную жизнь. Они участвуют в соревнованиях, занимают призовые места и достигают новых побед благодаря высокотехнологичным протезам, – подчеркнул гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В планах сделать омский Центр высокотехнологичного протезирования базой для подготовки техников-протезистов и инструкторов ЛФК для регионов Сибири и Дальнего Востока.