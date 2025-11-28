Шелест приветствовал параолимпийцев-фехтовальщиков на турнире в Омске

Впервые в Омске проходят Всероссийские соревнования по параолимпийскому фехтованию среди участников специальной военной операции.

Фото: Владимир Казионов

Сегодня, 28 ноября, в Омске сражаются фехтовальщики – параолимпийцы, приехавшие из разных городов России. Турнир среди участников СВО посвящен Году защитника Отечества. Об этом событии написал в своем Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест.

– Приветствовал участников первого Всероссийского турнира по параолимпийскому фехтованию среди ветеранов специальной военной операции. На базе Омского колледжа профессиональных технологий в поединках сошлись представители нескольких регионов России. Турнир собрал участников из Омской, Московской, Воронежской, Свердловской, Смоленской областей и Москвы. В их числе – кавалеры орденов Мужества, «За заслуги перед Отечеством», «За воинскую доблесть» и обладатели других высоких государственных наград. Но на самом деле, убежден, каждый участник турнира вне зависимости от наличия наград и спортивного результата – настоящий победитель, который судьбой и подвигом доказал свое мужество, патриотизм и преданность Родине, – поделился Шелест.

Фото: Владимир Казионов

Мэр от лица всех омичей поблагодарил спортсменов за то, что они честно, ценой собственного здоровья до конца выполнили долг перед Отечеством.

Также он сказал спасибо почетному гражданину Омска, депутату Омского городского совета, двукратному параолимпийскому чемпиону Александру Кузюкову. Именно у него возникла идея проведения таких соревнований.

Всероссийский турнир ветеранов-параолимпийцев может стать ежегодным.