В Омске отмечают снижение ущерба от финансового мошенничества

Банковский сектор фиксирует сокращение среднего объема хищений средств клиентов. Участники рынка связывают это с усилением контроля операций и развитием систем предотвращения мошенничества.

По данным компании, средняя сумма попытки хищения средств клиентов в 2025 году снизилась в четыре раза. Как сообщил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев, усиление контроля за подозрительными операциями позволило сохранить на 16 % больше средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналогичную динамику наблюдают и другие участники рынка. Например, Альфа-Банк в своих отчетах указывает на сокращение числа успешных хищений через социальную инженерию благодаря активной просветительской работе с клиентами.

Несмотря на снижение сумм, методы мошенников продолжают меняться. Основными векторами атак остаются социальная инженерия и кибератаки. В 2025 году ключевым трендом стали дипфейки – аудио- и видеосообщения, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта. Продолжали использоваться и схемы с обналичиванием через курьеров, а также вредоносные приложения, перехватывающие сигнал бесконтактного чипа.

Банки отвечают на угрозы комплексным усилением защиты – от систем предупреждений о рисках до использования биометрии для подтверждения операций.

На рынке развиваются и межбанковские инициативы. Крупные кредитные организации делают ставку на системы машинного обучения, анализирующие поведение клиентов в реальном времени, а также сервисы добровольного самоограничения.

Особое внимание уделяется борьбе с дропами – счетами, которые контролируются злоумышленниками. За 2,5 года компания выявила почти 300 тыс. таких счетов и заблокировала операции на сумму более 4 млрд рублей. Похожие программы действуют и в других банках.

Ключевым элементом противодействия мошенничеству становится создание государственной системы «Антифрод», предназначенной для оперативного обмена данными о подозрительных операциях.

– Совместные усилия с участниками рынка и регуляторами значительно усложняют жизнь злоумышленникам, но они быстро адаптируются, – отметил Дмитрий Саранцев. – Чтобы побеждать в этой борьбе, нужны превентивные меры: развитие передовых технологий, тесное межотраслевое сотрудничество и мощная законодательная поддержка.

Эксперты подчеркивают, что повышение финансовой грамотности и координация банков с правоохранительными органами остаются важными элементами комплексной защиты.