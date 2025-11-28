В Омск пришли зимние морозы

Осадков синоптики не обещают.

omskinform.ru

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 28 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –3...–8 °C, по северу –10...–15 °C.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Северо-западный, северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Местами на дорогах возможна сильная гололедица. Атмосферное давление будет расти.

Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до –9...–14 °C, при прояснении до –19...–24 °C. Скорость юго-восточного ветра составит 6–11 м/с. На дорогах местами ожидаются снежные заносы и сильная гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.