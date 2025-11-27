Омск-Информ
·Политика

В Омске массово переназначили заместителей министров

С каждым заключили контракт еще на год.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко переназначил еще нескольких заместителей министров. Соответствующие распоряжения опубликовали сегодня на сайте облправительства.

Ольгу Богданову и Ольгу Мигунову назначили заместителями министра здравоохранения. Богданова также будет начальником управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям.

Юрия Наделяева назначили первым заместителем министра финансов. Заместителем также вновь стала Ольга Шипитько.

Пост первого заместителя министра экономического развития вновь занял Денис Кушнер, а заместителя – Константин Чуловский.

Александра Матненко и Лариса Бабешина стали первым заместителем и заместителем министра имущественных отношений соответственно.

Заместителями министра труда стали Олег Проскурин и Наталья Шитова, а заместителем министра энергетики и ЖКХ – Святослав Комерзан. Первым зам. главы минцифры назначили Максима Макаленко.

