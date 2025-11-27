Бюджет Омской области на 2026 год увеличили более чем на полмиллиарда

В обсуждении проекта областного бюджета на ноябрьском заседании Заксобрания Омской области принял участие первый зам. Госдумы РФ Александр Жуков.

Omskinform.ru

Сегодня, 27 ноября 2025 года, на заседании регионального парламента ключевым вопросом стало рассмотрение в первом чтении проекта областного бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Предварительно документ был детально изучен депутатами, представителями различных ведомств и структур, на заседаниях профильных комитетов и фракций Заксобрания, а также получил положительное заключение от Контрольно-счетной палаты Омской области. Состоялись публичные слушания по проекту бюджета.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Основным докладчиком выступил зам. председателя правительства Омской области, министр финансов Вадим Чеченко. Он представил параметры бюджета на 2026 год и плановый период, отметив, что доходы и расходы областного бюджета, с учетом прогнозов по налоговым и неналоговым доходам, предлагается увеличить на 546,7 миллиона рублей. После корректировки общий объем доходов на 2026 год составит 177,1 миллиарда рублей, расходы – 178,6 миллиарда рублей, дефицит – 1,6 миллиарда рублей, покрываемый за счет казначейских кредитов. Проект закона согласован с Минфином России и внесен в Законодательное собрание в установленный срок.

Пресс-служба ЗСОО

Затем спикер Заксобрания Александр Артемов предоставил слово первому заместителю председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Александру Жукову, лично присутствовавшему на заседании.

Жуков подчеркнул, что принятый Государственной думой бюджет на 2026 год и последующие два года, несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную санкциями и падением нефтегазовых доходов, направлен на выполнение всех социальных обязательств и поручений президента Путина.

duma.gov.ru

– Сегодня одним из важнейших направлений расходования бюджета является обеспечение обороноспособности, безопасности страны, включая и все социальные гарантии военнослужащим, членам их семьи – это важнейшая задача, которую решает этот бюджет. Ну и, конечно, не менее важное направление – обеспечение технологического суверенитета и технологического лидерства нашей страны и программы, связанные с развитием нашей экономики, – подчеркнул Жуков. – В процессе рассмотрения бюджета было принято довольно много поправок, в том числе направленных на поддержку регионов.

Жуков отметил, что, несмотря на общие экономические сложности в стране, экономика Омской области растет, реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе и с федеральной поддержкой.

В федеральном бюджете на 2026 год для Омской области предусмотрено более 58 миллиардов рублей межбюджетных трансфертов, что примерно на 40 % больше, чем в 2025 году. Дополнительно удалось изыскать более 6 миллиардов рублей благодаря совместной работе с губернатором и депутатами.

Пресс-служба администрации города Омска

В частности, на 2026 год предусмотрено 13,6 миллиарда рублей на дотацию на выравнивание и почти 1,9 миллиарда рублей на повышение заработной платы бюджетников. На капитальный ремонт 38 школ предусмотрены средства на следующие два года, а также на ремонт 14 учреждений СПО и детских садов. На обеспечение горячим питанием учеников начальных классов выделено более 1 миллиарда рублей, а на ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство – почти 2 миллиарда.

На программу социального контракта заложено почти 600 миллионов рублей ежегодно, на модернизацию коммунальной инфраструктуры регион получит более 400 миллионов рублей, на формирование современной городской среды – более 900 миллионов рублей, а на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – почти 400 миллионов.

GigaChat

Более 500 миллионов рублей направляется на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса, а всего сельскому хозяйству Омской области будет выделено более 2,2 миллиарда рублей. На господдержку малого и среднего предпринимательства предусмотрено более 700 миллионов рублей.

Новая программа, в которой участвует Омская область, – обновление общественного транспорта – получит более 900 миллионов рублей на три года. На строительство Красногорского гидроузла предусмотрено 9 миллиардов рублей, а на завершение строительства детского инфекционного стационара – 3,6 миллиарда рублей на два года. На строительство инфраструктуры аэропорта Омск-Федоровка в плановом периоде 2026–2027 годов предусмотрено по 4,9 миллиарда рублей ежегодно.

omskinform.ru

Крупные проекты, такие как строительство Северного обхода Омска и приведение в нормативное состояние региональных и местных автодорог, получат более 37 миллиардов рублей на три года, причем в 2026 году финансирование увеличено более чем в три раза по сравнению с 2025 годом. На реконструкцию автомобильного пункта пропуска Ольховка предусмотрено более 4,5 миллиарда рублей.

По итогам обсуждения законопроект об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов был принят в первом чтении и продолжит дорабатываться. Окончательно депутаты примут документ в декабре.