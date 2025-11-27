Омский «Авангард» сразится с безоговорочным лидером КХЛ

Сейчас «Металлург» возглавляет таблицу лиги.

Сегодня, 27 ноября, хоккейный клуб «Авангард» встретится с «Металлургом» в Магнитогорске. Этот матч станет заключительным в длительной выездной серии «ястребов». Следующую игру «ястребы» проведут в декабре.

Отметим, что сегодня омская команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 39 очков. «Металлург» же занимает первую строчку рейтинга в конференции и КХЛ в целом. Сейчас на счету клуба из Магнитогорска 48 очков.

Сможет ли «Авангард» победить лидера КХЛ, омичи узнают вечером, в 20:00 по местному времени.