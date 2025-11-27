На Омск идет мощное похолодание

Ожидается сильный ветер и понижение температуры.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 27 ноября, в Омске и регионе будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются порывы сильного ветра.

Днем температура воздуха установится в районе –1…–6 °C. Местами ожидаются небольшие осадки. Также синоптики предсказали сильную гололедицу на дорогах в некоторых местах. Ветер западный, северо-западный, 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В ночь на пятницу, 28 ноября, температура воздуха установится в районе –5…–10 °C, при прояснении прогнозируют похолодание до –15…–20 °C. Существенных осадков не ожидается. Ветер не изменит направление и ослабнет до 7–12 м/с. Атмосферное давление будет расти.