Drivee назвал пять причин растущей популярности сервиса в Омске

Сервис предлагает омским пользователям формат, в котором пассажир сам предлагает цену, выбирает водителя и автомобиль. Такой подход делает поездки более комфортными.

t.me/universus_neuro_bot

Сервисы для заказа такси бывают разными. Drivee – приложение, в котором на первом месте человек. Хочешь управлять ценой сам? Пожалуйста. Выбирать, на какой машине поехать? Легко. Без хитрых алгоритмов и скрытых условий – просто честная поездка от точки А до точки Б.

Город не стоит на месте, и мы вместе с ним. Каждый день тысячи людей в Омске выбирают, как добраться до работы, на встречу с друзьями или просто домой. И все чаще делают выбор не в пользу общественного транспорта, а в пользу такси. И когда важны комфорт, безопасность и предсказуемость, на первый план выходит – Drivee .

Это не просто приложение для заказа поездок, это сервис, где пассажиры и водители сами договариваются обо всех условиях. Рассказываем пять причин, почему люди выбирают Drivee.

1. Цена, которой управляешь ты

В Drivee пассажир сам предлагает ту стоимость, которую готов заплатить за поездку. Водитель может согласиться с ней или назвать встречную цену. Все как на настоящем рынке, только без шума и толкотни. И все это происходит в удобном приложении при указании маршрута.

Сервис подскажет рекомендованную стоимость, чтобы было с чего начать, но последнее слово всегда остается за участниками поездки. В итоге получается честная сделка между двумя людьми, без алгоритмов и повышенного спроса, которые «знают лучше».

Пресс-служба Drivee

2. Водители, у которых рейтинг – не просто цифра

Drivee тщательно следит за тем, кто за рулем. Каждый водитель в Drivee имеет рейтинг, и не формальный, а живой – на основе отзывов реальных пассажиров. Чем выше оценка, тем больше доверия. Максимум – 5 баллов. От 4,9 до 4,95 – «хорошо», от 4,95 и выше – «отлично».

Это не просто цифры, за ними стоит репутация, стиль общения и отношение к делу. Пассажир может выбрать того, кто вызывает доверие. И знать, что за рулем не случайный человек, а тот, кто бережет и время, и спокойствие.

Кстати, водители тоже ставят оценки пассажирам, поэтому стоит соблюдать вежливость и чистоту в салоне, чтобы большее количество водителей согласилось на поездку по предложенной стоимости.

3. Оплата удобным способом

Drivee не заставляет вспоминать водителей, где найти сдачу. Ведь в сервисе можно выбрать удобный способ оплаты: наличными, онлайн-переводом или банковской картой через приложение.

При оплате картой деньги за поездку списываются, только когда поездка состоялась, до этого она просто «замораживается» банком, и, кстати, данные карты надежно шифруются.

Все безопасно, быстро и понятно. И пассажир сам решает, как ему будет удобно оплатить поездку. Никаких сложностей или недопониманий.

t.me/universus_neuro_bot

4. Поездки на тех автомобилях, которые нравятся

В Drivee пассажир может выбрать не только стоимость и водителя, но и автомобиль, на котором хочет поехать. В отличие от других сервисов, в Drivee предусмотрен выбор из нескольких откликов на предложенную пассажиром поездку. И в нем виден не только водитель, его рейтинг и стоимость, но и транспортное средство.

Поэтому у пассажиров есть возможность самим контролировать свой уровень комфорта. Если нужна машина выше классом, стоит предложить стоимость чуть выше, если же это не принципиально, то можно уехать по демократичной цене. В итоге меньше путаницы и меньше раздражения. Сервис позволяет самим выбирать все условия поездки.

5. Из города в город – спокойно и с комфортом

Drivee – не только про маршруты по городу. Сервис подходит и для поездок на дальние расстояния, например, в гости к друзьям или родственникам, которые живут в другом городе или области, да и просто загород к себе на дачу. Особенно это удобно для тех, кто не любит поезда или междугородные автобусы.

И тут тоже все привычно, пассажир предлагает стоимость и выбирает откликнувшихся водителей по рейтингу, автомобилю и цене. В комментариях можно указать, если поездка будет с детьми, домашним животным или чемоданом, тогда будут откликаться те водители, чья машина для этого подходит.

Каждый пассажир Drivee может поделиться своей геометкой в любом удобном мессенджере, в СМС или даже по электронной почте. А еще в рамках безопасности в приложении есть специальная кнопка, которая свяжет с технической поддержкой или правоохранительными органами в случае непредвиденных ситуаций.

Drivee – это про уверенность, комфорт и честные правила. Чтобы каждая поездка была не просто способом добраться из точки A в точку B, а приятным путешествием, в котором можно выбрать все условия. Без нервов, без переплат и без сюрпризов, с возможностью выбора цены и автомобиля. Drivee делает все, чтобы пассажир знал, с кем едет, куда и за сколько.

Приложение доступно для скачивания App Store , Google Play и AppGallery .

Drivee – сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами.