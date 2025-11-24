В центре Омска воткнут новую «свечку»

Застраивать собрались территорию рядом с Октябрьским мостом.

omskinform.ru

Власти Омска готовят документацию для нового жилого комплекса в центральной части города. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте администрации Омска.

Документ предусматривает разработку проекта планировки для строительства многоэтажной жилой застройки на участке улиц Шебалдина, 13-й Линии, Омской и А. Нейбута, недалеко от Октябрьского моста.

Изменения затрагивают территорию Центрального и Октябрьского округов, включая участок улично-дорожной сети на улице Омской между 11-й и 20-й Линиями. Предполагаемой застройки – около 14 гектаров. Сейчас на этой территории находятся несколько частных домов.

Яндекс карты

Документацию готовит компания «Завод сборного железобетона № 6», инвестирующая в проект собственные средства.

Отметим, что на соседних улицах уже стоят несколько «свечек», построенных ЗСЖБ № 6. Вероятно, новый дом или микрорайон станет продолжением архитектурной композиции.