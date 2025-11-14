Омск-Информ
Клиентам омских фитнес-клубов хотели «скормить» огромную партию стероидов

Анаболические стероиды возили из Казахстана в тайниках легковых машин.

Сотрудники Омской таможни пресекли канал контрабанды анаболических стероидов, которые распространялись в фитнес-клубах Омска. «Химию», содержащую сильнодействующие вещества, продавали сами тренеры.

Как сообщили в Сибирском таможенном управлении, запрещенные к обороту в РФ препараты возили из Казахстана в оборудованных тайниках легковых автомобилей. Очередную партию стероидов массой 36 кг выявили при пересечении границы, распространителей запрещенных веществ задержали в момент реализации в Омске.

На организатора преступной схемы и его сообщника завели 4 уголовных дела по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и 6 уголовных дел по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ). Суд приговорил первого к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, а его подельник получил 1 год 10 месяцев исправительных работ. Стероиды были уничтожены.

