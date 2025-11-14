Омск-Информ
·Общество

В Омске сэкономили миллион на подсветке метромоста

Компания из подмосковного Королева сильно уронила цену.

Омские власти определили подрядчика, который займется обслуживанием цветодинамической подсветки метромоста. В конкурсе приняли участие две компании, победителем торгов стало ООО «Центр взрывобезопасности» из подмосковного города Королева. За свои услуги фирма предложила 6,2 млн рублей, что на 1,1 миллиона рублей ниже начальной стоимости.

Работы по обслуживанию подсветки будут проводиться в период с 1 января 2024 года по 23 декабря 2026-го.

