Крупным больницам Омска назначили новых главврачей

Руководителя также получил Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Минздрав Омской области сообщил о назначении главных врачей крупных больниц и поликлиник города. С сегодняшнего дня, 14 ноября, руководителем городской поликлиники № 9 стала Людмила Гайзер. Ранее она занимала пост начальника клинико-экспертного отдела этого учреждения.

Главным врачом городской больницы № 2 назначен Сергей Федоренко. До этого он несколько лет был заведующим поликлиникой ГБ № 2, а в 2024 году стал главврачом Москаленской ЦРБ. Молодой руководитель принял предложение минздрава и возглавил уже хорошо знакомое ему лечебное учреждение в Омске.

Руководителем КМСЧ № 7 стал Вадим Бочкарев, ранее занимавший должность заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе. Кроме того, назначен главный врач Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Пост заняла Наталия Резанова, которая до этого работала заместителем директора БУДПО ОО «Центр повышения квалификации работников здравоохранения».

Фото: Яндекс карты

