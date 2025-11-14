Минус восемь за три дня: Омск продолжают очищать от незаконных киосков

С начала текущего года в городе снесли и вывезли 346 киосков, еще 240 подлежат сносу.

Пресс-служба мэрии Омска

В Омске продолжается активная работа по ликвидации незаконно установленных торговых точек. С начала 2025 года было демонтировано и вывезено 346 нестационарных торговых объектов (НТО).

По информации департамента контроля администрации Омска, за последние три дня было демонтировано восемь таких объектов. В частности, были убраны павильон шиномонтажа с улицы 10 лет Октября и киоск с улицы Жуковского. В планах городских властей продолжить эту работу, так как на данный момент выявлено еще 240 самовольно размещенных НТО, подлежащих сносу.

Пресс-служба мэрии Омска

Владельцам незаконных киосков предоставляется возможность самостоятельно демонтировать свои объекты. Сотрудники департамента контроля размещают уведомления о необходимости демонтажа прямо на фасадах НТО. Если владелец не предпримет никаких действий в указанный срок, демонтаж и вывоз будут осуществлены в принудительном порядке.

Однако, владелец имеет право вернуть свое имущество, но для этого ему потребуется уплатить штраф за несанкционированное размещение, а также возместить все затраты, связанные с проведением работ по демонтажу и вывозу.