Минус восемь за три дня: Омск продолжают очищать от незаконных киосков

В Омске продолжается активная работа по ликвидации незаконно установленных торговых точек. С начала 2025 года было демонтировано и вывезено 346 нестационарных торговых объектов (НТО).
По информации департамента контроля администрации Омска, за последние три дня было демонтировано восемь таких объектов. В частности, были убраны павильон шиномонтажа с улицы 10 лет Октября и киоск с улицы Жуковского. В планах городских властей продолжить эту работу, так как на данный момент выявлено еще 240 самовольно размещенных НТО, подлежащих сносу.
Владельцам незаконных киосков предоставляется возможность самостоятельно демонтировать свои объекты. Сотрудники департамента контроля размещают уведомления о необходимости демонтажа прямо на фасадах НТО. Если владелец не предпримет никаких действий в указанный срок, демонтаж и вывоз будут осуществлены в принудительном порядке.
Однако, владелец имеет право вернуть свое имущество, но для этого ему потребуется уплатить штраф за несанкционированное размещение, а также возместить все затраты, связанные с проведением работ по демонтажу и вывозу.