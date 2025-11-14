Омичка заплатила 7 млн за встречу с «Луи из Ливерпуля», а он не приехал

На протяжении пяти месяцев доверчивая женщина отправляла переводы «англичанину», но ему все было мало.

omskinform.ru

Пенсионерка из Омска потеряла около 7 млн рублей, общаясь в интернете с лжеиностранцем. Мошенник на протяжении пяти месяцев выкачивал из 62-летней омички деньги, пока у нее, наконец, не закралось подозрение в обмане.

Как сообщила потерпевшая, она познакомилась в интернете с мужчиной, который представился иностранцем, проживающим в английском городе Ливерпуль. Переписка велась на русском языке, но доверчивую омичку это не смутило – ее новый знакомый уверял, что пользуется переводчиком.

– Позже Луи, как он себя называл, сообщил, что желает приехать в гости. При этом ему нужно перевести деньги, необходимые для оплаты проживания в России, на некую инвестиционную платформу. Средства он якобы внес, а для их вывода обратился к омичке за помощью. Она согласилась, после чего ей стали поступать электронные письма с уведомлением об оплате налогов, – рассказали о деталях мошеннической схемы в полиции.

На протяжении 5 месяцев омская пенсионерка переводила для «Луи» от 15 до 500 тыс. рублей, но денег всякий раз было мало, чтобы он мог вывести с платформы свои средства. При этом «иностранец» уверял женщину, что все законно.

В общей сложности у омички выманили 6 млн 854 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.