Китаец так хотел остаться в Омской области, что пошел на крайние меры

Чтобы оперуполномоченный не сообщал о нарушении им режима пребывания в РФ, иностранец решил коррумпировать полицейского.

omskinform.ru

Одесский районный суд Омской области вынес приговор в отношении гражданина Китая, обвинявшегося в даче взятки должностному лицу за незаконные действия (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Иностранец нарушил режим пребывания в РФ и не придумал ничего лучше, как коррумпировать сотрудника полиции.

Как сообщили в следственном комитете, днем 11 февраля 2025 года он передал оперуполномоченному полиции 100 тыс. рублей, чтобы тот не сообщал о нарушении в миграционный пункт УМВД России по Одесскому району. В суде уточнили, что китаец положил пачку денег в подстаканник, расположенный между передними сиденьями автомобиля, в котором находился вместе с полицейским. Иностранцу грозило до 8 лет лишения свободы.

– С учетом признания вины и раскаяния в содеянном, наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояния здоровья близких родственников подсудимого, а также способствования со стороны подсудимого расследованию преступления, учитывая время нахождения подсудимого под домашним арестом, запретом определенных действий, оснований для полного освобождения подсудимого от отбывания назначенного наказания судом не установлено, – заявили в Одесском райсуде.

Приговором суда иностранец признан виновным в совершении преступления, ему назначили штраф 800 000 рублей. В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, с учетом его нахождения под домашним арестом и запретом определенных действий, наказание смягчено до 500 000 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.