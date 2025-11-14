Омск-Информ
Для Омска закупили 55 новых оранжевых автобусов

Подвижной состав в фирменных цветах общественного транспорта уже начал поступать в город.

В Омск прибыли первые автобусы, закупленные в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Первые пять единиц техники в фирменных оранжевых цветах общественного транспорта Омска уже прибыли в город.

– Первым получателем новых автобусов стало ООО «ТК Автоград 55». Автобусы уже оформлены в едином фирменном стиле и в ближайшее время начнут работать на маршрутах, – сообщили в региональном минтрансе.

Как отметил губернатор Виталий Хоценко, в 2025 году по нацпроекту закупят 55 современных автобусов среднего класса, которые будут работать на городских маршрутах. Автопарк обновляют три частных перевозчика.

