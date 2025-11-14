В Омской области собрали так много зерна, что его некуда девать

К элеваторам выстраиваются очереди грузовиков с зерном. Машины стоят сутками.

vesti-omsk.ru

Рекордный урожай в Омской области – 4 млн тонн зерна – привел к логистическим проблемам с его хранением и сбытом. Элеваторы в регионе переполнены, а железнодорожных вагонов для доставки зерна в порты не хватает. В итоге часть урожая сгинет под открытым небом.

Сельхозпроизводители везут зерно на шесть действующих в регионе элеваторов, и возле каждого из них выстраиваются очереди из грузовиков.

– В городе сильно большая очередь, – рассказывает водитель Александр Бургардт, привезший зерно на элеватор в Марьяновке. – В городе сутками стоят.

vesti-omsk.ru

Другая, не менее серьезная проблема – нехватка вагонов для отправки зерна по железной дороге.

– Хотелось бы, чтобы оперативно отрабатывала железная дорога, логически подавала в наш регион подвижной состав, – заявил в комментарии «Вестям-Омск» исполнительный директор Марьяновского элеватора Виталий Колмаков.

vesti-omsk.ru

Часть урожая сегодня хранится в буквальном смысле под открытым небом. Фермеры через день перекидывают зерно, чтобы оно не слеживалось, однако нижние слои успевают набрать влагу, и их приходится выбрасывать.

Ситуация довольно серьезная: на полную мощность работают все шесть линейных элеваторов, а также 30 региональных базисов хранения. Цель – сохранить излишки и реализовать урожай до нового года: омское зерно активно идет на экспорт из региона.