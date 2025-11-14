Хоценко сообщил о скором окончании ремонта дороги Омск – Муромцево – Седельниково

Трасса играет важную роль в обеспечении транспортной связи с ключевыми объектами инфраструктуры, расположенными в северной части области.

Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале о приближающемся к концу ремонте автодороги Омск – Муромцево – Седельниково. Проект реализуется в соответствии с национальным проектом «Инфраструктура для жизни», разработанным по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

В настоящий момент компания-подрядчик «Стройтраст» завершила основной объем дорожных работ на отрезках 248–252 км, 276–279 км и 279–283 км.

В процессе ремонта были скорректированы неровности существующего полотна, устранены участки, подверженные вспучиванию, и усилено основание дороги. После подготовки основания были уложены два слоя асфальтобетонного покрытия – выравнивающий и финишный. Кроме того, были укреплены кромки дороги и нанесена разметка. Сейчас рабочим осталось установить новые дорожные указатели.

Эта трасса – ключевой элемент транспортной системы, соединяющий Омск с Муромцево и Седельниково, обеспечивая доступ к важным объектам в северном регионе.

Добавим, что ход ремонтных работ губернатор контролирует лично.