Долматов заявил, что у Омского района «громадные перспективы»

Гидроузел, аэропорт Омск-Федоровка, Северный обход – региональные проекты, которые могут дать мощный импульс для развития Омского района.

vk.com/dolmatov_72

В недавнем интервью Первому городскому телеканалу Геннадий Долматов рассказал о перспективах возглавляемого им Омского района. Они выглядят впечатляюще.

– У нас сейчас очень много планов, причем они связаны со строительством крупных региональных объектов. Это Северный обход, не так давно забили сваю, что стало фактическим стартом строительства этой дороги. Это и аэропорт Омск-Федоровка, и гидроузел. Благодаря таким масштабным проектам, безусловно, начнет развиваться агломерация в плане отдыха, туризма, строительства жилья вдоль Северного обхода. Тут и логистика соответствующая, и гостиничные комплексы, – уверен Долматов.

vk.com/dolmatov_72

По его словам, фактически Северный обход соединяет Восток и Запад. Причем в Омск заезжать будет не нужно тем, кто едет транзитом. Однако, проезжая по Северному обходу, люди смогут получить широкий спектр услуг. В том числе проживание в комфортабельных гостиницах, отдых в термальных источниках и тому подобное.

Большие перспективы в связи с этим появляются у ряда населенных пунктов, в частности у Чернолучья, Богословки, Андреевки.

vk.com/dolmatov_72

Развитию Омского района в целом способствуют федеральные проекты.

Так, продолжает развиваться логистический центр «Фрут-Сити», созданный по соглашению между правительствами Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Началось строительство крупнейшего за Уралом комплекса по производству овощей в Лузино. Это 20 га закрытого грунта на первом этапе и еще столько же на втором этапе.

В настоящее время заканчивается строительство крупнейшего логистического центра компании Wildberries.