В центре Омска будут спасать дом, которому больше 100 лет

Кирпичный жилой дом на современной улице Булатова был построен на рубеже XIX–XX веков.

На улице Булатова в центре Омска будут спасать объект культурного наследия РФ регионального значения – здание «Дом жилой С. И. Иванова». Двухэтажный кирпичный дом, построенный на рубеже XIX–XX веков, сегодня находится в неудовлетворительном состоянии.

У здания есть собственник, но он не исполняет условия охранного обязательства. В связи с этим Министерство культуры Омской области направило в суд соответствующий иск. В документе указано, что в июле 2025 года минкульт издал распоряжение, в соответствии с которым на собственника объекта возложена обязанность провести научно-исследовательские, изыскательные, проектные и производственные работы по сохранению здания. В ходе проведения государственного контроля состояние здания было признано неудовлетворительным, собственнику направили соответствующее извещение, но до настоящего времени производственные работы по сохранению объекта не проведены.

– Учитывая, что неисполнение ответчиком возложенной на него обязанности проведения работ по сохранению объекта угрожает состоянию здания, суд удовлетворил требования истца, возложив на ответчика обязанность в течение 1,5 года со дня вступления в законную силу решения провести: научно-исследовательские и изыскательные работы по сохранению объекта; проектные работы по сохранению объекта; производственные работы по сохранению объекта, – говорится в сообщении Кировского районного суда Омска.

Решение пока не вступило в законную силу.