В Омском районе решают кадровые проблемы с помощью жилья

Молодым педагогам, пришедшим работать в школы Омского района, разрешают приватизировать служебное жилье через 10 лет.

vk.com/dolmatov_72

В недавнем интервью местному телеканалу глава Омского района Геннадий Долматов раскрыл секрет, какие меры поддержки помогают решать кадровые проблемы в социальной сфере.

Так, на протяжении многих лет в районе достаточно серьезное внимание уделяется молодым педагогам. Они дополнительно получают 3 тысячи рублей в месяц к основному заработку в течение трех лет.

А в тех поселениях, где возникают кадровые сложности, приобретается жилье, либо бесхозный фонд переводится в муниципальный. При трудоустройстве молодым специалистам предоставляется служебное жилье.

vk.com/dolmatov_72

– Администрацией совместно с Советом Омского района принято решение, что человек, который отработает 10 лет, вне зависимости участвовал он в приватизации ранее или имеет жилье на какой-то другой территории, может претендовать на приватизацию того муниципального жилья, которое ему было представлено при трудоустройстве, – рассказал журналисту Первого омского телеканала Геннадий Долматов.

Благодаря такому стимулу, молодые люди, пришедшие работать в образовательную сферу, в основном закрепляются в районе.

vk.com/dolmatov_72

Конечно, учитываются и другие потребности молодежи. Многие поселения Омского района имеют развитую инфраструктуру, там создано все для полноценной жизни. В том числе есть школы, детсады, спортивные сооружения, дома культуры.