Долматов рассказал об уникальности Омского района

Омский район с сельскими поселениями полностью окружает огромный город с миллионным населением, и таких примеров больше в России нет.

Глава Омского района Геннадий Долматов опубликовал на своих страницах в соцсетях ссылку на недавнее интервью, которое он дал Первому городскому телеканалу. Долматов руководит территорией с 2012 года, а до этого 2 года возглавлял районный Совет и знает об Омском районе все. Приводим некоторые интересные факты, прозвучавшие в интервью.

Полностью окружил Омск

Столь масштабный сельский район, окружающий мегаполис со всех сторон, уникален для России.

– Омский район – единственный сельский район в Российской Федерации, который полностью опоясывает город-миллионник со всех сторон. То есть, куда бы мы ни поехали из Омска, мы обязательно попадем на территорию Омского района. Протяженность района с севера на юг – 123 км, с запада на восток – 70 км. Это очень большая площадь, с хорошо развитой инфраструктурой, – рассказал Геннадий Долматов.

Он уточнил, что при официальной численности населения немногим более 100 тысяч человек фактически в Омском районе проживает до 200 тысяч человек. Многие владельцы недвижимости в коттеджных поселках имеют квартиры и в Омске. Кроме того, в пригороде расположены многочисленные садоводческие товарищества. Таким образом, население района существенно увеличивается в летний период.

– Сегодня мы являемся такой большой агломерацией нашей региональной столицы – Омска, и наши связи, наши интересы, особенно пригородные, очень тесно переплетаются. Хотя до сих пор сохраняются поселения, которые можно назвать деревней в классическом понимании, – рассуждает Долматов.

Первое яблоко в Сибири

Газета "Омский пригород"

Оказывается, в Омской районе выращены первые яблоки в Сибири. Произошло это в начале прошлого столетия, в саду Комиссарова. Павел Саввич Комиссаров заложил сад еще в 1895 году, и через несколько лет появились первые плоды его трудов.

– Когда вырос первый урожай яблок в Сибири, Комиссаров отправил корзину плодов ко двору Николая Второго. За это царь даровал ему именные золотые часы. Теперь Дендросад им. П. С. Комиссарова защищен государством, там находится могила создателя. Мы, в свою очередь, поддерживаем сад в хорошем состоянии, – подчеркнул Долматов.

Добавим, что дендросад с весны, в период цветения, и до осени пользуется большой популярностью у омичей и туристов из других регионов.