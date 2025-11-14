Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

На месте пустыря в центре Омска построят крутую гостиницу

Рядом с отелем появится прогулочное пространство по типу Камергерского переулка.

На состоявшемся накануне заседании областного архитектурно-градостроительного совета презентовали проекты гостинично-делового центра и современного банного комплекса. Отель появится в центре города, досуговое учреждение – на Левобережье.

Как сообщил министр строительства и архитектуры Омской области Александр Рашко, современный гостинично-деловой комплекс планируют строить неподалеку от мэрии, в Больничном переулке. Сейчас на этом месте пустырь и стихийная парковка.

– Проект интересен тем, что создаст для омичей дополнительное место прогулок по типу Камергерского переулка. Само здание спроектировано с подземной парковкой и с эксплуатируемой крышей с дополнительным озеленением, – отметил Рашко.

Банный комплекс семейного типа появится на улице Конева в Кировском округе. По словам министра, необычное здание и сквер вокруг него станут новым местом досуга для жителей этой части города.

Реализация обоих проектов начнется в 2026 году.

