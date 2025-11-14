В Омской области готовятся принять бюджет с «беспрецедентным» ростом

Более 50 млрд рублей доходов составят поступления из федеральной казны.

Фото: пресс-служба Заксобрания Омской области

Министерство финансов Омской области представило депутатам регионального Заксобрания проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Его главная особенность – значительный рост поступлений из федерального бюджета.

Как сообщили в пресс-службе минфина, на 2026 год доходы бюджета сформированы на уровне 176,5 млрд рублей, что на 10,1 % больше уровня текущего года. Из общего объема запланированных поступлений 124 миллиарда составят налоговые и неналоговые доходы региона. Остальные 52,5 млрд рублей – безвозмездные поступления из федерального бюджета.

– Все возможные источники поступлений в бюджет задействованы при формировании проекта. С учетом привлечения целевых средств на реализацию таких крупных проектов, как строительство Северного обхода города Омска и реконструкция аэропорта Омск-Федоровка, обеспечен беспрецедентный рост по безвозмездным поступлениям в бюджет, – прокомментировал вице-губернатор, министр финансов региона Вадим Чеченко.

Расходы областной казны составят 178,1 млрд рублей с ростом к уровню текущего года на 7,3 %. Соответственно, дефицит бюджета сформирован на уровне 1,6 млрд рублей. При этом минфин не планирует брать коммерческие кредиты, в ведомстве намерены привлекать средства в рамках инструментов инфраструктурного меню.

– Из общего объема собственных источников 94 % направляется на финансирование первоочередных обязательств региона, таких как заработная плата работников бюджетной сферы, оказание мер социальной поддержки населения, обеспечение медикаментами и питанием, оплата коммунальных услуг, выполнение обязательств региона по обеспечению доли софинансирования по федеральным средствам, – отметил министр.

Первое чтение бюджета на 2026 год пройдет в Заксобрании 27 ноября. В декабре состоится второе чтение, где депутаты подробно рассмотрят расходы бюджета на предстоящий год.