Омич на «Волге» сбил женщину и скрылся

Полиция объявила его в розыск.

Omskinform.ru

Сотрудники полиции Омского района разыскивают водителя, который сегодня, 14 ноября, около 7:15 утра сбил пешехода в селе Лузино и скрылся с места происшествия.

По предварительным данным, неизвестный водитель на белой «Волге» двигался по улице Комсомольской в районе дома № 1, наехал на 45-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. В результате аварии местную жительницу госпитализировали.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем ДТП или располагает информацией о местонахождении водителя, сообщить об этом по телефонам: 79-35-04 или 102.