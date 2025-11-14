Депутат из Омской области скрыл доходы и утратил доверие

Прокуратура добилась в суде досрочного прекращения его полномочий.

omskinform.ru

Прокуратура Омского района инициировала досрочное прекращение полномочий депутата Совета Калининского сельского поселения. Он не предоставил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год.

Как пояснили в ведомстве, такое нарушение является безусловным основанием для утраты доверия к депутату и, как следствие, для досрочного прекращения его полномочий.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. Суд полностью поддержал позицию ведомства и удовлетворил заявленные требования.