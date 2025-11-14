В Омской области резко сократилось число абортов

Сокращение зафиксировано как по медицинским показаниям, так и по желанию женщин.

За последние пять лет в Омской области наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа проводимых абортов. Этот показатель сократился как по медицинским показаниям, так и по желанию женщин, сообщает «НГС55» со ссылкой на региональный минздрав.

Если в 2020 году по медицинским показаниям было проведено 5432 прерывания беременности, то к 2024 году это число уменьшилось на 1157 случаев.

Число абортов, выполненных по желанию женщины, также демонстрирует отрицательную динамику:

• 2020 год: 2672 аборта;

• 2021 год: 2528 абортов;

• 2022 год: 2500 абортов;

• 2023 год: 2252 аборта;

• 2024 год: 2133 аборта.

В этом году по желанию женщины было совершено 1691 прерывание беременности.

В минздраве отметили, что средний возраст женщин, прибегающих к медицинскому аборту по желанию, находится в диапазоне от 18 до 44 лет. Самой молодой пациентке, обратившейся за этой услугой, было 15 лет, а самой возрастной – 50 лет.