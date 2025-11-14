Большегруз уничтожил газон и велодорожку на бульваре Архитекторов в Омске

Жители Омска в социальных сетях сообщили об инциденте, произошедшем на бульваре Архитекторов. По их словам, большегрузный автомобиль проехал по пешеходной зоне, повредив газон и велодорожку.
На опубликованных очевидцами фотографиях видны глубокие колеи на свежеуложенном газоне, а также грязь и следы на покрытии велодорожки.
– Бульвар Архитекторов, от Ватутина в сторону «Меги», напротив СТО, высадили обещанные саженцы, угробили газон и велодорожку, – говорится в сообщении в группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте».
Власти города отреагировали на сообщения. Мэрия заявила о намерении провести тщательное расследование обстоятельств инцидента. Инспекторы вместе с подрядчиком планируют до конца недели выехать на место для оценки ущерба.
– Совместно с подрядчиком до конца недели выедем на участок для проверки и оценки повреждений, представленных на фото. В целях определения техники, которая незаконно проезжала на указанном участке, установим дополнительное наблюдение. Просим омичей, если они стали свидетелями движения большегрузной техники по отремонтированной дороге, делать фото и видео и предоставлять их в департамент строительства, чтобы у нас была возможность взыскать стоимость восстановления нарушенного благоустройства с виновника, – прокомментировали в мэрии.