Большегруз уничтожил газон и велодорожку на бульваре Архитекторов в Омске

Городские власти обещают принять меры.

Жители Омска в социальных сетях сообщили об инциденте, произошедшем на бульваре Архитекторов. По их словам, большегрузный автомобиль проехал по пешеходной зоне, повредив газон и велодорожку.

На опубликованных очевидцами фотографиях видны глубокие колеи на свежеуложенном газоне, а также грязь и следы на покрытии велодорожки.

– Бульвар Архитекторов, от Ватутина в сторону «Меги», напротив СТО, высадили обещанные саженцы, угробили газон и велодорожку, – говорится в сообщении в группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Власти города отреагировали на сообщения. Мэрия заявила о намерении провести тщательное расследование обстоятельств инцидента. Инспекторы вместе с подрядчиком планируют до конца недели выехать на место для оценки ущерба.