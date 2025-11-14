Диетолог рассказала, чем можно заедать стресс

Врач перечислила целый ряд продуктов, которые помогут справиться с нервным напряжением и принесут пользу организму.

Врач-диетолог Людмила Денисенко поделилась секретами борьбы со стрессом, подчеркнув, что справиться с нервным напряжением можно не только с помощью прогулок и медитации, но и правильно подобранной еды.

По словам специалиста, первым в списке помощников от нервного перенапряжения значится темный шоколад. Всего 40 граммов (примерно 4-5 долек) этого лакомства способны стимулировать выработку эндорфинов.

Также Людмила Денисенко настоятельно рекомендует включить в свой рацион крестоцветные овощи, такие как брюссельская капуста, белокочанная капуста и брокколи.

– Все растения семейства крестоцветных содержат вещества, способные снижать уровень тревожности и депрессии. А еще в них есть соединения серы, которые стимулируют выработку в организме ферментов, останавливают рост раковых клеток, – приводит слова диетолога KP.RU.

Для комплексной борьбы со стрессом диетолог также советует обратить внимание на оливковое масло, сельдерей, чеснок, солодку, жирную рыбу, ромашковый чай, а также разнообразные орехи и ягоды, в частности, малину, чернику, ежевику и черную смородину. Эти продукты, по мнению эксперта, помогут не только справиться со стрессом, но и принесут дополнительную пользу организму.