Легкий морозец: омичам рассказали о погоде на пятницу

В регионе ожидается снегопад на протяжении всего дня.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в пятницу, 14 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –1...–6 °C.

Ожидается переменная облачность и небольшой снег. Юго-западный, южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Местами на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет слабо падать.

Ближе к ночи немного похолодает. Столбик термометра опустится до –3...–8 °C. Также ожидается небольшой снег. Скорость юго-западного ветра составит 6-11 м/с. На дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление будет падать.

