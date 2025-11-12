Стала известна судьба легендарной «Красной звезды» в Омске

Минспорт обещает современную площадку.

Омичи обратились к губернатору Виталию Хоценко через сообщество «Омск ВК», поинтересовавшись, планируется ли ремонт стадиона «Красная звезда» на улице Масленникова, который сейчас постепенно разрушается.

– Прошу рассмотреть вопрос о выделении финансирования на ремонт спортивного комплекса стадиона «Красная звезда» в Омске. Он находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в реконструкции. Обновление необходимо из-за износа инфраструктуры, ухудшения условий эксплуатации и снижения уровня спортивной подготовки местных спортсменов. Просьба обеспечить проведение ремонтных работ в ближайшее время для восстановления работоспособности объекта и улучшения спортивных условий для жителей города, – сообщила омичка.

В омском Минспорте прокомментировали ситуацию, заявив, что в планах значится обновление известного стадиона.

– Планируется провести реконструкцию стадиона «Красная звезда» и сделать из него современную площадку, соответствующую требованиям Российского футбольного союза, – сообщили в ведомстве.

В Минспорте также добавили, что без привлечения крупного инвестора реализовать проект практически невозможно, однако при определении источников финансирования реконструкция будет проведена.