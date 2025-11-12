На снос самостроев в Омске денег нет

Реестр капитальных объектов самовольного строительства насчитывает свыше 100 построек.

В среду, 12 ноября, на комитете по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Омского городского Совета депутатам рассказали, сколько в городе самовольно возведенных построек, почему так сложно выиграть суд по сносу и кто всем этим занимается.

– Раз в квартал собирается в администрации города Омска рабочая группа, на которой рассматриваются вопросы включения, исключения объектов из реестра, а также принятия дальнейших мер в отношении включенных в реестр объектов, – рассказала первый заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Омска Юлия Морозова.

Она обратила внимание, что именно их департамент ведет реестр капитальных объектов самовольного строительства, и представила статистику за три последних года. Так, в 2023 году рассматривалось 82 объекта, включено в реестр 17, исключено 29 объектов. На конец 2023 года в реестре находился 101 объект. В 2024 году рассматривалось 75 объектов, включено в реестр 12, исключено 18 объектов. На конец 2024 года в реестре находилось 96 объектов. В 2025-м рассматривалось 36 объектов, включено в реестр 11, исключено 10 объектов. На октябрь 2025 года в реестре значатся 97 объектов.

В мэрии жалуются, что доказать самовольность строения порой не представляется возможным, поскольку отсутствует графическая составляющая (схема расположения спорного объекта на земельном участке) и техническая документация. К тому же для легализации объекта самовольно построившие идут в суд с исковым заявлением о признании права собственности на постройку с проведением судебной строительно-технической экспертизы ФБУ «Омская лабораторией судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации». Минимальная стоимость такой экспертизы 200 000 рублей.

Стоят самострои в Омске годами, самый известный такой объект – дом на ул. Дергачева, 262. Строился как ИЖС, по факту – многоэтажка, в которой живут люди.

– Экскаватор к дому мы не можем подогнать, дом с людьми, – рассказывает Морозова. – Прописки у них там нет, люди на контакт не идут. В свое время они заплатили деньги ЖСК, стали пайщиками, а ЖСК обанкротилось, – привела она пример одной из самых сложных ситуаций в Омске.

Еще один объект – на 10-й Солнечной, по которому идут суды. Фактически там – самострой.

– Организация мероприятий по сносу объектов, являющихся самовольными постройками и подлежащими сносу, на территории города Омска осуществляется департаментом городского хозяйства, но средства выделялись только в 2023 году. Тогда в бюджете было заложено 3,5 млн рублей, а ориентировочная стоимость работ по сносу самовольных построек, расположенных вблизи многоквартирного дома № 61 по улице 1-й Шинной, составила 6,4 млн рублей. Потому до сих пор на этой территории самострой еще стоит. В 2024-2025 годы средств вообще не выделялось, – отметила Морозова.

Обратил внимание на самострои председатель комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Дмитрий Лицкевич.

– Вы посмотрите на Красноярский тракт, там и магазины, и шашлычные, и СТО. Их строили как некапитальные объекты. Сейчас это чуть ли не автосалоны и рестораны. На начальной стадии надо было замораживать их стройку. Видно же было, что это не киоски, – сказал он.

При этом с 2018 года органы прокуратуры отказывают в согласовании по всем проверкам департамента имущественных отношений о проведении внеплановых проверок.