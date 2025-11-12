Заболеваемость растет: на омичей вновь нападает коронавирус

Роспотребнадзор напоминает о необходимости вакцинации.

В Омской области продолжает распространяться ряд вирусных инфекций. По данным регионального Роспотребнадзора, чаще всего жители региона сталкиваются с вирусами негриппозной этиологии, а также с гриппом А и COVID‑19.

За прошедшую неделю на грипп пришлось 9,8 % всех случаев, риновирусы выявлены в 4,9 % случаев, по 3,3 % случаев приходятся на бокавирусы и сезонные коронавирусы, по 1,6 % – на метапневмовирусы и РС-вирусы. Основная часть заболевших, а именно 75,4 %, инфицированы COVID‑19.

В ведомстве напомнили, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Жителям доступны российские вакцины «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю‑М». На 10 ноября прививки получили более 1 107 000 человек, что составляет 93,7 % от планового показателя, включая свыше 300 000 детей.

Специалисты напоминают, своевременная вакцинация остается главным способом снизить риск заболевания и защитить здоровье горожан в период подъема заболеваемости.